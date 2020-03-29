新冠肺炎︰研究推測疫情爆發前　病毒或隱性傳播一段時間

新冠肺炎持續在全球擴散，上海復旦大學公共衞生臨床中心教授張永振與悉尼大學教授愛德華．霍爾莫斯（Edward Holmes）上周四（26日）在國際科學期刊《細胞》（Cell）上發表論文，推測在新冠疫情大規模爆發前，病毒可能已經在人群中經歷了一段時間的「隱性傳播」，因早期感染者並無症狀，未有引起注意，直到病毒出現突變，能更好地適應人類宿主。

論文回顧了新冠病毒前期溯源工作，指出目前與新冠病毒基因序列最為接近的，是在雲南蝙蝠身上發現的冠狀病毒；即使蝙蝠身上的冠狀病毒與新冠病毒的序列相似性達到96%至97%，但這亦可能代表20多年的進化序列，不能排除在去年12月首次發現新冠病毒之前，該病毒在人群中的隱性傳播，從而獲得了一些「關鍵突變」。

論文指出，病毒要在人類中有很強適應性進化，必須要獲得關鍵的RBD（受體結合區）點位的突變，以及新冠病毒特有的Furin蛋白酶切位點的插入突變。作者推測，病毒在大規模爆發前，已在人群中傳播了一段時間，或因最初的感染者症狀輕微甚至無症狀，未能被發現，令病毒在持續人傳人過程中，逐步演化出上述突變，從而變得完全適應於人類。

論文又提及另一個備受關注的問題，新冠病毒是否為「基因重組病毒」。作者認為，試圖確認病毒基因重組的模式和基因組起源是困難的，要解決這些問題，有必要再次對動物種群中的病毒多樣性進行更廣泛採樣，惟因華南海鮮市場已關閉，缺乏直接的動物樣本。作者認為，盡可能地限制人們接觸動物病原體，可能是降低未來爆發風險的最簡單和有效的方法。

隨着新冠肺炎全球大流行，更多病毒基因組被測序。作者指出，儘管目前新冠病毒的突變率看起來較低，但可能是被病毒在宿主體內的高複製率掩蓋，病毒的變異能力對於其傳播能力和毒性產生的作用仍不清楚，因此在目前大範圍傳播的情況下，有必要持續關注引起表型變化的病毒突變。

作者更指出，隨着新冠病毒在全球迅速蔓延，應避免參考確診病例數，因輕症或無症狀患者常被排除在確診數字之外，真實病例數字很可能比報告的大得多；從目前數據而言，新冠肺炎的病死率可能高於季節性流感，但低於沙士（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）病毒。

據了解，張永振和霍爾莫斯教授早在1月初便向全世界公布首個新冠病毒完整基因組序列。截至目前，公開發布的新冠病毒基因組序列已超過200個，分別來自世界不同的患者。