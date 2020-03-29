新冠肺炎：專家稱10月或成疫情低谷　之後再有高峰

新冠肺炎疫情進展備受關注，上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，周日（29日）聯同多名專家在第二屆新冠肺炎多學科論壇分析疫情。張文宏認為，今年10月或會成疫情的低谷，但之後可能還有高峰。

張文宏指出，10月或是疫情低谷，但後面還會是高峰，所以疫情在今年是綿延不斷。對於外界憂慮留學生回國現象會不會對中國造成二次疫情，張指事實上中國海關的篩檢、隔離非常到位，各地加強了發熱門診的建設，因此認為輸入性疫情在目前可預計的情況下，應比第一波控制武漢的疫情要容易得多。

張進一步指出，中國復工復產的安全性在應是全球最高的地區之一，又稱當局現時對疾病控制的重點轉向了防輸入，在這方面，社區管控，還有醫院的發熱門診、監測網，若能保持非常好的情況，是可以對復工復產提供很好的保障。

中國工程院院士李蘭娟則表示，目前救治重症患者主要採取人工肝療法，透過把患者血液引到體外後在體外進行加工，如血漿置換、血漿吸附、血液濾過等，清除各種有害物及補充蛋白質和凝血因子，暫時替代肝臟功能。她強調，人工肝血液淨化治療可清除炎症介質、阻斷細胞因子風暴，阻遏重症患者向危重症進展，顯著提高救治成功率。