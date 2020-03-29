新冠肺炎：傳僑商囤積68萬口罩　欲高價售予捷克政府

捷克警方於本月中旬被指徵用中國援助歐洲僑胞的物資，查扣68萬個醫用口罩及2.8萬個呼吸閥口罩，事件引起兩國外交風波。捷克傳媒上周四（26日）報道指，該批口罩由中國僑商周靈建入口，並打算以高價轉售捷克政府圖利。部分口罩的紙箱印有中國及意大利國旗，捷克警方懷疑有人盜賣物資圖利。

報道指，一家捷克的空殼公司最終購買所有口罩，並向捷克衛生部出售。周靈建稱，為避免與捷克政府交易，以一個口罩0.012美元（約0.09港元）的價格，向一家零售商出售部分口罩。衞生部稱，口罩的市價為每個0.6美元（約4.6港元），然而零售商開出的價格則為每個1.27美元（約9.8港元）。

警方發現，沒收的口罩中有逾10萬個是由中國浙江省青田紅十字會捐贈，部分口罩則裝在貼有中國和意大利國旗的箱中。周靈建表示，這些口罩是中國捐給意大利的物資，不過就未有交代這些物資出現在捷克，事件曾引起意大利與捷克的外交糾紛。警方指，不排除該批口罩屬於贓物，捷克內政部則以警方仍在調查為由拒絕評論事件。

報道指，周靈建是捷克最大海外華人協會「青田同鄉會」的會長，同時也是「中國和平統一協會」成員，亦身兼「布拉格時報」社長，與中國大使館關係密切，去年更曾陪同捷克總統澤曼訪華。