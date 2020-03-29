90後立遺囑人數增3倍　財產類型有別傳統

中華遺囑庫上周六（28日）首次公布最新統計數據，截至去年底，共有2333名60歲以下中青年人訂立登記遺囑，男女比例約為4：6，其中「90後」立遺囑人數近3年翻近3倍，總人數達344人。有別於一般遺囑，90後會在遺囑中增加遊戲帳號等虛擬財產，更顯特別。

中華遺囑庫公布《2019中華遺囑庫白皮書》，由2017年至2019年間，中青年立遺囑人年齡變化呈現增長態勢，年齡段愈低，增長趨勢愈明顯。其中40歲至49歲年齡段立遺囑人數量增長迅速，從2017年的27.96%上升至去年的34.38%，平均佔比為33.99%。另以「90後」為例，2017年立遺囑人數為61人，當中已有1999年出生的人士訂立保管遺囑，而去年則增至169人。

數據顯示，目前80%立遺囑的90後已購入房產，大部分人都會將自己的銀行存款納入遺囑分配的財產當中。另與其他年齡段的立遺囑人不同，90後的遺囑中會出現虛擬財產，包括支付寶、微信、QQ、遊戲帳號等，均屬於遺囑中常見的虛擬財產類型。

中華遺囑庫管理服務部主任湯婷婷解釋，擁有房產的90後當中，父母購買房產再掛名在子女名下的現象非常普遍，甚至有家長會將自己的部分股權掛在子女名下，「這也是訂立遺囑的重要原因，防止自己發生意外財產丟失」。

另外，中青年立遺囑人群中未婚、再婚和離異比例，相對於60歲以上人群較高，其中未婚比例3年間一直徘徊在11%至15%之間，而60歲以上人群不足1%。從立遺囑人的學歷水平統計數字，學歷主要集中分布在高中及大學兩個階段，而近3年大學學歷及以上的立遺囑人數比重有上升趨勢。