新冠肺炎：第三批滯留湖北台胞返台 1人因證件不齊被拒登機

大陸新冠肺炎疫情逐漸緩和，台灣周日（29日）派出中華航空公司（下稱華航）包機赴上海，接載第三批滯留湖北的153名台胞返台。包機在同日晚上10時20分抵達台灣桃園機場，經檢疫及採檢工作，該批台胞於周一（30日）凌晨分批乘搭旅遊巴，前往北部檢疫所集中隔離14日，據悉周二將會有第4批台胞乘搭包機返回台灣。另據大陸國家衞健委通報，截至周一凌晨大陸累計確診病例81,447宗、3300人死亡。

據了解，本次包機計劃以「類包機」方式執行，專機安排往返上海浦東機場與桃園機場。華航CI503包機原本預計在周日晚7時50分從上海起飛，9時50分抵達桃園，機上機組人員共14人。但包機延遲至9時左右才由上海起飛，抵達桃園機場的時間則為10時20分。而該批返台旅客在經14天集中檢疫後，便可返家。

據悉，一名原本準備乘搭該班包機的台胞，由於沒有有效入出境證件而未能登機。上海市台辦有關負責人表示，據有關防控工作要求，自周日起大陸多班國際客運航線遭壓縮，但陸台4條航線則不受影響。台胞如果計劃從上海返台，需要與有關航空公司保持聯繫，並提前準備相關有效證件，才可以登機。

湖北省台辦統計，目前申請從武漢搭班機回台的滯留湖北台胞共約870人，辦理健康證明離開湖北的台胞約290人。台灣民進黨立委王定宇周日表示，原本在一批運載滯留湖北台胞抵台後，台灣當局表示願意捐贈1萬件防護衣給當時疫情最嚴重的武漢市。可湖北台辦在表達謝意後，以「飛機另有任務」、「另外再安排」為由婉拒。王定宇推測這是陸方希望打造大陸照顧台灣的政治操作。