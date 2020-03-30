警破特大人蛇案　逮4集團成員35人

雲南西雙版納邊境管理支隊周日（29日）通報，偵破一宗特大組織、運送他人偷越國境案，打擊了4個人蛇集團，逮捕35名集團成員、56名人蛇、26名準備非法偷渡出境的人士，扣查26輛車輛。

通報指出，警方在今年農曆年期間，發現多輛車輛在214國道上繞行起疑，經比對發現一名熊姓司機駕駛的白色私家車，運送他人偷越國境，並於上月26日晚攔截逮捕熊男，並當場查獲3名人蛇。經審訊，警方又在同月27日逮捕多名用電單車運載偷渡客集團成員，得知該集團與客戶的中間聯絡人「放哥」。

經查明，警方認為「放哥」很可能是一名人蛇集團的高姓主腦。警方分析，高某勾連景洪黑車司機和部分邊民，採取汽車、摩托車分段運輸的方式，組織、運送他人偷越國境。警方得知高某是吸毒人員，需要大量的金錢購買毒品，必然會繼續組織人進行偷渡犯罪，並在本月3日，警方將主犯高某逮捕。

高某供述，自己的人蛇集團「路路通」和「小超」合作，3持安排27名人蛇偷越國境，又供出另外2名人蛇集團主腦李某、母某。專案組將此情況上報西雙版納州公安局，並迅速啟動中緬警務執法合作機制，連同緬甸警方在本月13日在緬甸勐拉縣將2名疑犯逮捕，並於同月18日將兩名疑犯移交中國警方。