狠夫持刀殺妻再傷大舅岳母　行兇後畏罪自殺亡

廣西百色市田林縣上周五（27日）發生一宗倫常命案，六隆鎮百懷村46歲男子黃建光與妻子黃X美爭執後，竟持刀殺死妻子，並砍傷妻子的哥哥和母親，其後潛逃。警方接報後，派出大批警員搜山，並懸紅1萬元人民幣（約1.11萬港元）通緝。至周日（29日），警方證實黃建光已死亡，初步判斷為畏罪自殺。

內地傳媒引述百懷村一名村幹部透露，黃建光8年前曾強姦村裏一名10歲女孩而入獄，至2017年才刑滿釋放。在黃男被關押期間，其妻子一邊打工，一邊照顧家庭和孩子，十分辛苦；惟黃男獲釋後，隨即前往廣東打工，與妻子聚少離多。直至近日，黃建光的父親生病了，其妻子趕回來探望家翁，才遇上回鄉掃墓的黃建光，兩人見面後隨即吵架。

據稱，黃建光與黃X美發生爭執後，黃X美的哥哥和母親聞訊過來勸架，未料仍發生悲劇。案發後，黃X美當場死亡，其哥哥和母親送到醫院搶救，目前情況危殆。

另據警方表示，經過警方32小時連夜追捕，警員於上周六（28日）上午8時許，在六仆屯後山樹林中發現黃男的屍體，初步判斷他畏罪自殺。目前，黃男的犯案動機等情況，仍待警方進一步調查。