新冠肺炎：台漢堡王廣告現武漢肺炎字眼　陸公司代道歉

新冠肺炎疫情全球大爆發，世衞早前將該病毒命名為「COVID-19」，中文則採用新冠肺炎為名。美國連鎖快餐店漢堡王（Burger King）台灣地區公司近日在社交網站上，被發現使用「武漢肺炎」字眼，引起大陸網民不滿。隨後，漢堡王（中國）周日（29日）在大陸的社交媒體上，替漢堡王（台灣）不當言論道歉。目前，有關貼文已被刪除。

事發於上周三（25日），一個名為「BurgerKing漢堡王火烤美味分享團」的社交媒體帳號，發布一條廣告，其中一款套餐被命名為「武漢肺炎剋星」，引起大陸網民不滿。網民隨後指出，涉事的社交媒體帳號屬於台灣台北一間漢堡王餐廳所有。

漢堡王（中國）周日下午發聲明替漢堡王（台灣）道歉，又澄清指兩地漢堡王並不屬於同一公司營運「我們為漢堡王中國台灣地區不負責任的言論表示憤怒。」，又指已聯絡快餐店台灣地區相關負責人，要求對方刪除相關損害公眾感情的言論。

另外，漢堡王（中國）在聲明中表示，雖然生意受疫情影響，但集團曾第一時間捐出100萬元人民幣（約113萬港元）馳援武漢，並並為上海、深圳、江蘇等地的一線醫護人員、高速道口工作人員和社區志願者免費供餐。