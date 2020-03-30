私家車誤入未竣工高架橋　17米高墮下3死1傷

江蘇徐州市月初發生離奇事故，一輛載有4人的私家車在高速公路行駛，期間不慎駛入一條「斷頭路」，該車從高架橋17米高處墮下，造成3死1重傷，司機當時並無酒後駕駛和吸毒駕駛等情況。經半個多月調查，警方日前認定負責道路保養的外判商需承擔責任，私家車司機與另一名涉事司機承擔同等責任。

事發於徐州市區三環西路一段未開通的高架橋斷頭處，司機崔某本月4日晚駕駛私家車，接載郭某等3人，行經該處時駛入未開通的預留橋樑，行駛約600米後衝破橋樑盡頭的封堵牆，直接墮落地面，郭某當場死亡，崔某等3人受傷，其中2人送院搶救不治。經查，該路段入口原放有混凝土石躉，惟當晚另一名司機徐某駕車經過時，不慎將石躉撞開移位。

相關部門事後增設防護設備，包括設置3處石躉，車路入口設有封閉道路護欄及多處交通標誌。惟死者家屬透露，事發時上述防護設備並不存在，又指當時相鄰的兩處車路都有正常照明，容易令司機誤會可以駛入，且該路段都是上坡路，根本無法看清前方路況，「在深夜照明條件下，車開到磚牆前已經來不及製動（煞車）了」。

警方上周一（23日）發出《路外事故認定書》，認定負責道路保養的徐州市金環公路工程有限公司承擔事故的同等責任，崔某、徐某共同承擔事故的同等責任。但死者家屬質疑，當局將責任歸咎於外判商和兩名司機是避重就輕，認為相關主管部門在實際工作和監管中存在嚴重問題才是肇因，因此應定性為安全生產責任事故，並提出市公路管理處亦需承擔事故責任。