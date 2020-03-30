新冠肺炎：武漢多個商場重開　民眾探熱消毒戴口罩進入

湖北武漢市內多個商場周一（30日）重開，包括武漢國際廣場、中商廣場及楚河漢街步行街等，商店職員提前一日返回店舖內準備消毒搓手液、探熱儀器等防疫用品和清點貨品。民眾進入商場前需要量體溫，掃「健康碼」和消毒雙手，購物期間需戴口罩。

商場重開後，營業時間更改為早上10時至下午5時，各店舖職員需戴口罩。多間商場負責人表示，針對場內，大門入口、廁所、扶手電梯、升降機等公共區域，將加強清潔、消毒，商場內更換全新的通風系統。負責人另建議民眾乘搭升降機時，最多只能4人同時乘搭，站在4個角落。

有商戶稱，如果有商品從倉庫送到店內，都會先清潔消毒才放到貨架上，每次只能讓4人進入店內選購商品。另有商場負責人表示，如果在入口發現有顧客發燒，將會被送到隔離區，並且通知疾控中心，將顧客送院。商場亦會計算人流，當到達一定人數時將會限制進入。

據武漢市疫情防控指揮部規定，目前仍有部分企業不能復工，例如戲院棋牌室、遊藝廳、書店、網吧、舞廳、酒吧、KTV、公共浴室、足浴店、美容店等，堂食類餐飲店舖亦未能重開。