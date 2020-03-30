新冠肺炎：湖北返崗復工約460萬人　逾4成流入廣東

新冠肺炎疫情緩和，國家衞健委通報，截至周一（30日）凌晨內地累計確診病例81470宗、3304人死亡。內地各地開始復產復工，據湖北省人社部門統計，截至上周六（28日），全省累計460萬人返崗就業，大部分民眾赴外省復工，主要流向廣東、浙江、江蘇、福建及東北等地，其中廣東佔超過4成。

國家衞健委周一通報稱，截至當日凌晨，內地新增確診病例31宗，其中一宗為甘肅本土病例，其餘為境外輸入病例；新增死亡病例4宗，均來自湖北武漢；目前仍有2396名患者留院治療，其中633人為重症病例。

甘肅新增本土病例是一名29歲胡姓男患者，他曾返回湖北家鄉居住，與2名同事開車返回甘肅蘭州市七里河區工作，抵達後3人被送到集中隔離點隔離時，胡男隨後檢測確診。

廣東省衞健委同日通報稱，共有9宗新增境外輸入病例，均是入境廣州和深圳後確診的旅客，患者來自英國、美國、新加坡、布基納法索、安哥拉、馬達加斯加、俄羅斯、尼日利亞。

省人社部門統計數據顯示，有約180萬湖北人留在省內工作，另有280萬人赴其他省市復工。按相關防疫部門規定，赴外省復工的民眾需憑湖北綠色健康碼和返崗證明，到長途客運站購票預約出行，實行「點對點、一站式」送返工作目的地。