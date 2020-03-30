新冠肺炎：疫情蔓延全球　華對外貿易進出口將持續惡化

國務院聯防聯控機制周一（30日）在北京舉行新聞發布會，介紹製造業復工復產情況。海關統計數據顯示，今年首兩個月，貨物貿易進出口與往年相比下降9.6%，其中出口下降15.9%。工業和信息化部副部長辛國斌表示，國際社會新冠肺炎疫情擴散，對外貿易進出口形勢將會進一步惡化。

辛國斌強調，疫情衝擊內地經濟發展，但對工業經濟是階段性影響，是可控的；截至上周六（28日），工業企業平均開工率為98.6%，人員復工率為89.9%，中小企業復工率已達到76%。其中在醫用防護服、口罩、消毒用品等防疫物資產量急速增加。

另在金融援助方面，辛國斌表示，截至目前，當局正推出3000億（人民幣，下同，約5565億港元）支持疫情防控重點企業的專項再貸款，並已向超過5000間企業發放逾2000億元（約2226億港元），企業還款利率約1.27%。

針對國際疫情，工信部產業政策與法規司司長許科敏表示，自本月19日開始，內地呼吸機生產企業已向國外提供有創呼吸機1700多部，是今年內地生產總量的一半。