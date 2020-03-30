國家監委兩年追回3425逃犯　涉贓91.6億人民幣

姚錦旗（中）是國家監委從歐盟成員國引渡外逃人員回國的首例。

國家監察委員會（國家監委）成立兩年來，積極推動反腐國際工作，並與各級紀檢監察機關開展追逃追贓「天網行動」。據中紀委國家監委網站周一（30日）通報，國家監委組建以來共追回外逃人員3425人，其中黨員和國家工作人員1192人，百名紅通人員8人，追回贓款91.6億元人民幣（約102億港元）。

通報指出，在「天網2019」行動中，國家監委首次牽頭開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動，成功辦理的追逃追贓案件，共追回職務犯罪外逃人員969人，其中除包括百名紅通人員如莫佩芬、肖建明、劉寶鳳和黃平外，亦有一批級別較高的外逃人員如海南省經濟合作廳前黨組書記王軍文、吉林省人社廳前副巡視員裴占榮，以及黑龍江省密山市人大常委會前主任李連春等。

通報又舉出中國與外國開展刑事司法協助、引渡、遣返等司法執法合作的例子，強調國家監委成立後，更注重運用法律手段開展國際追逃追贓的特點。例子中的浙江省新昌縣前常務副縣長姚錦旗，於2005年12月外逃，至於2018年10月於保加利亞被捕，經國家監委透過外交部向該國提出引渡請求，於2018年11月30日將姚引渡回國，是中國首次從歐盟成員國引渡涉嫌職務犯罪的國家工作人員。

另於今1月3日，湖南長沙軌道交通集團有限公司前董事長彭旭峰受賄，及其妻賈斯語受賄、洗錢違法所得沒收申請一案公開宣判，二人在境內的違法所得以及在多國的違法資產被裁定沒收，亦是國家監委聯推動多國法院承認和執行中國法院提出的職務犯罪案件凍結、沒收裁定的例子。