祭祀釀火災焚林4.27公頃　男子獲緩刑1年半

安徽淮北市杜集區人民法院近日開庭審理一宗因祭祀引發的毀林案。被告高某某去年祭祀時，在墳前燃燒祭祀物品令土墳着火，惟他僅簡單撲救後駕車離開，令火種蔓延引發森林火災，焚毀市級公益林地4.27公頃。法院一審認為，高某某未盡安全注意義務，過失導致山林起火，侵犯公共安全及他人的財產權利，因失火罪成判囚1年，緩刑1年半。

事發於去年3月11日上午，高某某與其孫攜帶草紙、金元寶等物品，前往沙峪子山場祭祀。他之後在墳前燃祭祀物品令土墳起火，並在火尚未完成熄滅下駕車離開，引發森林大火，大面積的市級公益林地及3489棵側柏樹被焚毀。淮北市價格認定中心認定過火死亡側柏樹價值逾15.6萬元（人民幣，下同，約17.4萬港元）。

檢察機關認為，高某某破壞生態環境和森林資源，損害國家利益和社會公共利益。杜集區人民檢察院遂提起刑事附帶民事公益訴訟，請求法院判令高某某賠償逾10萬元（約11萬港元），及時補種2023株側柏樹苗，支付管理和監理費用3萬元（約3.34萬港元），評估費用2萬元（約2.22萬港元），及在市級媒體向社會公眾賠禮道歉。