新冠肺炎：澳洲政府推企業支薪補貼　每名員工1500澳元

澳洲的新冠肺炎疫情持續，截至周一（30日）早上再多284人確診，累計4093宗病例，增至18人病歿。總理莫里森當日宣布第3波紓困措施，於未來6個月投入1300億澳元（約6208億港元）確保就業，向企業提供每名員工1500澳元（約7163港元）的支薪補貼，將從5月第一周開始發放，預料600萬人受惠。

此前，財長弗呂登貝格預告，新一輪紓困措施包括向航空、旅遊及零售業等因疫情而收入大減的企業，每2周提供一次員工薪金補助，希望相關企業能繼續營運，保住工人飯碗。他補充，不會採取英國政府為企業支付僱員80%工資的模式，因為做法不公平，而且在澳洲現行的社會保障制度難以實行。

莫里森周日（29日）封殺2人以上的公眾聚集後，各省相繼訂立即時罰款規則，其中維多利亞省罰則最重。省長安德魯斯周一宣布，個人違規罰款1652澳元（約7900港元），商戶則為9913澳元（約4.7萬港元）。截至周一早上，該省暫沒有人因此而罰款，但有多人被警告。

安德魯斯指，這是該省史無前例的「第3階段」限制聚集措施，不排除會有第4階段，又指有些人認為限制聚集措施界線模糊，但重申現時性命比起不能與親友聚首更重要，希望市民配合政府。安德魯斯同時促請商業或住宅的業主，暫停驅逐因疫潮影響而無法繳交租金的租戶。

各省亦就違反隔離令訂立更嚴厲罰則，除罰款至少逾萬澳元外，亦需監禁。在悉尼，一名男子在入境後3次違反隔離令外出，被警方拘捕；悉尼商業區一間日本料理店，因為有人違反限聚令及玩啤牌，被即時罰款5000澳元（約2.4萬港元）。

新南威爾士省繼續是澳洲的疫情重災區，目前有1918宗，其次是維多利亞省的821宗。該國周一再多2名患者身亡，他們分別來自塔斯馬尼亞及首都領地，均是兩省的首宗死亡病例。