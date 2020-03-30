新冠肺炎：釋囚打死勸戴口罩老翁　內媒揭曾殺女友

北京日前有一名郭姓男子在超市內因戴口罩問題，將一名七旬老翁打死。據知郭男為一名釋囚，十多年前因殺人罪被判無期徒刑，後因在獄中表現良好多次獲減刑，終於去年7月提早獲釋。

本月14日下午，郭男在北京市東城區一家超市內排隊付款時因摘下口罩，被72歲的段姓老翁提醒應遵守戴口罩的防疫規定，郭男突情緒失控，將段翁推倒在地上並出拳狂毆對方，之後郭男在逃離現場過程中，又打傷兩名超市員工。最終段翁腦部受傷經救治無效，多日後死亡。北京市檢察院第二分院上周六（28日）依故意傷害罪批准逮捕郭男。

據內媒報道，1982年出生的郭男，曾捲入2004年轟動一時的北京工業大學女生被殺案。案發前，郭男是北京工業大學工商管理系學生，案中死者是其段姓女友。2004年8月29日下午，段女被發現伏屍於酒店房間內。段女的生前同學接受媒體訪問時稱，郭男平日脾氣暴躁，兩人常因感情問題吵架，郭男更動手打過段女。

案發後，郭男向警方自首。案件2005年在北京市第二中級人民法院開審時，郭男承認事發當日與段女在酒店內發生爭吵，其後將段女殺害。事後段母接受了郭家40萬元人民幣（約44.5萬港元）的賠償，並請求法官對郭男從輕處理。而郭男所就讀學校也證明其在校內表現，並向法官求請。

據北京法院審判信息網的一份刑事裁定書顯示，郭男曾獲9次減刑。其服刑的北京延慶監獄認為，郭男在服刑期間認罪服法，表現積極，並多次獲得獎勵，因此提出減刑建議。