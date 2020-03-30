礦砂洩漏污染水源　市民連夜搶購礦泉水

黑龍江省伊春鹿鳴礦業有限公司的尾礦庫，上周六（28日）發生尾礦砂洩漏，部分進入伊吉密河，污染河流。省政府周日（29日）晚發布公告，經研究決定，即日晚上9時起啟動突發環境事件應急二級響應。

網傳片段可見，伊吉密河變成灰白色污水，拍片者更稱「全是礦漿，帶着藥味，刺鼻的藥味」。由於水源受污染，當地市民連夜購買礦泉水。內地傳媒報道，洩漏現場有多輛大型機械作業，載有救援物資和人員的車輛陸續抵達。由於事發現場位於山區，道路較為狹窄、泥濘，車輛較難通過，山路兩旁有不少冰雪。

伊春鐵力市住房和城鄉建設局發布消息，鹿鳴礦業尾礦庫4號溢流井出現洩水現象，有關企業正在搶修，另迅速啟動保障供水安全應急預案，將存在污染風險的一水廠轉換為二、三水廠，確保居民正常安全用水，呼籲市民不要恐慌，適度儲水。

尾礦砂由金屬礦、非金屬礦在開採和加工主礦產品過程中產生的固體廢棄物，經破碎、分級後製成。尾礦一般堆存在礦山周圍，大多數礦山對加工過程中產生的尾礦採用集中建庫堆存。由於大部分尾礦的技術指標與特細砂接近，所以尾礦砂適合配製建築砂漿。