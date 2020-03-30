新冠肺炎：新增2死8確診　台官員9歲兒子中招

台灣的中央流行疫情指揮中心周一（30日）召開記者會，指揮官陳時中公布，當日共新增8宗確診病例、2人病亡。台灣確診病例已突破300宗，有外界質疑是否應考慮封城控制疫情；陳時中表示，台灣沒有社區大量確診的情況，主要都是境外輸入，部分令人憂心病例均已過了潛伏期，目前應先把邊境守好，做好居家檢疫。

指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，新增的兩名死者分別為60多歲的男子及50多歲的女患者，男患者曾在本月12至20日到西班牙旅遊，具癌症病史。他返台後在上周一（23日）確診，入院時已出現肺炎，隨後出現多重器官衰竭，至周日（29日）病情惡化搶救不治身亡。

台灣周一新增的確診病例中，大多為境外移入病例，另有一名9歲男童確診，為本土病例，是早前確診的觀光局駐桃園機場官員同住的兒子。男童上周四（26日）發燒，目前已追蹤到24名密切接觸者。

另外，境外輸入病例為3女4男，年齡介乎20多歲至70多歲，入境時間為本月2日至22日，發病時間為本月6日至26日，發病前曾到訪英國、美國、菲律賓與埃及等國家或地區旅遊、探親或留學等。

此外，受疫情影響，桃園機場周日出入境旅客僅有2474人，較2003年沙士期間單日最低的5847人少，亦創下桃園機場啟用41年來，單日客運量最低紀錄。