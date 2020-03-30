新冠肺炎：國際航班大減85%　僅剩108班機提供服務

民航局在新聞發布會上表示，內地的國際客運航班呈現急劇遞減的狀態。

國務院聯防聯控機制周一（30日）就新冠肺炎疫情召開新聞發布會，民航局在會上表示，因國際疫情持續升溫，內地的國際客運航班呈現急劇遞減的狀態。當局計劃由周日（29日）至下月4日期間，會縮減85%國際航班，全國僅剩108班機提供服務，是疫情爆發前的全國國際客運航班總量1.2%。

民航局運輸司二級巡視員靳軍號表示，為避免北京入境旅客聚集，已要求入境國際客運航班前往指定地點入境。截止周日，北京已累計分流100個航班，涉及23,157名旅客，當中82.9%旅客需留置安排。而北京、上海、廣州的航班總量，從上周54班減至17班，預計每天通過航空入境的旅客人數，將由目前的2.5萬人降至約4000人。

另針對境外有公民要求回國，靳軍號表示，會按照國務院聯防聯控機制的相關部署，視乎疫情啟動重大航空運輸保障機制，開通臨時加班和包機前往有接收保障能力的城市。

此外，交通運輸部國際合作司司長李揚表示，內地65個開通國際道路運輸的口岸，其中有34個保持開放，每天有近萬名司乘人員出入，包括約8000人是從港澳入境。他強調，當局要求所有入境的外籍司機需當天返回，有困難者則會被安排到指定地點住宿。

國家移民局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，內地近日加強境外入境者實施集中隔離措施，出境的內地居民均需核查最近入境記錄；14天內有入境記錄者，需移交屬地的主管部門依法處理。外國旅客在隔離期間違反規定私自出境，亦需移交相關部門依法處理，並將禁止其在今後一定期限內再入境。