遠航無預警停飛　董事長涉違法遭聲押禁見

台灣遠東航空去年12月無預警宣布停飛，今年1月被交通局核定廢止營運證，董事長張綱維因違反「民用航空法」為由被限制出境。台北地方檢察署周一（30日）傳召張綱維出庭應訊，認為他涉嫌違反《證交法》、侵佔等罪，遂向地方法院聲請將他羈押禁見。

台北地檢署偵辦遠航一案，周一再度傳喚張綱維到案，檢察官訊後認定張綱維涉嫌違反證交法等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。此外，地檢署指早已接獲情報，指張綱維涉嫌偽造假債權，掏空遠航22億元新台幣（約5.7億港元），當局將針對此案展開調查。

遠航今年1月被廢止營運證後，在今年3月亦因積欠員工薪資3個月，向台北市勞動局提報大量解僱計劃書，宣布解雇逾500名員工。勞資於周一召開第2次調解會議，雙方就主要部分達成協議。

台北市勞動局陳信瑜局長表示，遠航因財務問題，仍難以支付積欠員工工資及資遣費；勞動局已提前函請縣市員工行政主管機關及認定歇業相關單位提供資料，啟動歇業事實認定程序，在遠航與大多數員工終止合約後，將進行現場會勘，如後續認定遠航無營運事實，即可核發及支付員工積欠工資墊償基金。