新冠肺炎：疫情不阻活動籌備　珠海航展如期舉行

殲20在上屆珠海航展首次以四機編隊公開亮相。

中國國際航空航天博覽會（又稱「珠海航展」）原定每兩年舉辨一次，惟今年適逢新冠肺炎疫情，外界擔憂航展時間會否順延。中國航展周一（30日）在微信公眾號通報，將有序推進第13屆中國航展各項籌備工作，並預計今年11月10日至15日在珠海國際航展中心舉行。

通報指出，自疫情發生以來，航展公司招商團隊提前謀劃，一邊防控疫情，一邊籌備航展工作，與國際行業協會組織、貿促會、外事部門及使領館等合作平台溝通協調，堅決做到打贏疫情防控阻擊戰的同時，做好各項籌備工作，努力航展招商招展工作圓滿收官。

此外，展方為爭取更多外軍表演隊參加，團隊自去年四月起與俄羅斯等多國表演隊溝通。目前除了中國空軍「八一」飛行表演隊外，更有俄羅斯空天軍「勇士」飛行表演隊有望參加本屆航展。

截止目前，已有來自中國、美國、俄羅斯、德國、法國、意大利、澳洲、英國、台灣、香港等國家及地區的400多間企業確定參展，預計展覽面積逾9萬平方米。除了國內航空、航天、兵器、電子等大型企業參展外，亦有多間國際知名航空航天企業確定參展，比上屆航展進一步擴大參展面積。