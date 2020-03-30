新冠肺炎：研究指患者排毒期長達49日　或為病毒變種

解放軍中部戰區總醫院、陸軍軍醫大學等醫療團隊，上周五（27日）發表研究報告，指有新冠肺炎患者的病毒排毒期長達49日，但症狀較輕微、傳染力弱。不過，由於攜帶病毒時間長，不排除是病毒變種的新亞型。

研團隊在今年1月14日至本月19日，調查武漢市一定點醫院的130名患者，包括已康復出院及已病亡的個案。其中一名來因家庭聚集而感染的患者，其排毒期超過49日，但他與大多病例相比，只受輕度感染，肺部影像亦沒有明顯的炎症表現，亦沒有呼吸道感染的症狀。該名患者在接受了康復者血漿輸注治療後，翌日體溫恢復正常，之後經咽拭子檢測呈陰性。

報告指出，49天是至今有症狀患者所表現出的最長排毒期。此前，國際醫學刊物《刺針》發表研究指出，康復者排毒期的中位數為20天，而的最長排毒期則為37天。研究又提到，病情嚴重的患者的平均排毒期為19天，而危重患者為則24天，長時間的排毒期預示着不良的結果。研究人員認為，病毒可能具有較低的毒性和可傳播性，但具有較長時間的感染能力，難以通過常規療法清除。