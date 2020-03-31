5男騙2女到韶關打工　強姦後逼其賣淫

廣東省韶關市公安局湞江分局刑事偵查大隊近日成功拘獲一名劉姓男子，他因涉嫌組織、強迫女子賣淫在逃超過半年。連同早前已落網的4人，警方宣告徹底偵破該涉惡勢力團夥。

去年5月5日，2名自稱來自雲南的女子走到太平派出所求助，表示不久前被一名微信網友以做化妝品銷售工作為由，介紹到韶關市湞江區。惟兩女入住當地出租屋，卻被多名男子暴打、強姦、恐嚇和限制人身自由，迫使從事賣淫活動。兩女當日趁機逃出並向公安機關求助。

派出所警員其後趕往該出租屋，當場逮獲年齡由16歲至27的4名雲南男子，經審訊，各人承認涉嫌強姦及強迫賣淫的犯罪事實，更供稱團夥另一主要成員、同樣來自雲南的26歲劉姓男子在逃。

其後半年，湞江警方採取多種手段，對劉男的活動軌迹分析追查，又先後前往雲南、浙江、清遠等地實地查訪，惜無功而還。直至今年1月初，湞江警方發現劉男曾在廣州、深圳等地出現，隨即趕赴當地調查，鎖定劉男藏身深圳市福田區梅華路某足浴店內，最後成功將其逮獲並押解回韶關。經審訊，劉男對其犯罪事實供認不諱，目前已被連同案中各人被湞江警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。