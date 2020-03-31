新冠肺炎：小湯山醫院迎首患者出院　累計篩查2千人

新冠肺炎疫情蔓延全球，北京早前重建啟用小湯山醫院，主要用於境外入境人士中需篩查人員、疑似病例及輕型、普通型確診患者的治療。截至周日（29日），小湯山醫院累計接收返京需篩查人員2002人，累計新冠肺炎確診病例43宗。另外，首位入住小湯山醫院的患者周一（30日）治愈出院。

據了解，北京小湯山醫院是2003年爆發沙士（SARS）時，緊急建成的流行病醫院，曾接收全國七分之一的沙士患者。直之今年1月，北京市府確認啟動小湯山醫院，用作新冠肺炎定點醫院，直至本月16日建成啟用。介於本月新冠肺炎疫情全球大流行，而中國疫情則有所緩和，北京的入境人數漸增，小湯山醫院最高峰時一日接收了394人。

小湯山定點醫院專班組副組長馬迎民表示，小湯山作為全市新冠肺炎定點醫院，篩查、醫療同步是醫院的最大特色，醫院已建立兩個中、西醫專家組，對在院的病例逐一討論；醫院又由北京市22間醫院，抽掉了800名分別精通英、法、韓、日等國語言的護士，負責與外籍入京患者溝通，實現無障礙交流。

另外，小湯山醫院使用了放射AI輔助診斷系統，提高了新冠肺炎影像學診斷效率，同時人工智能也應用檢測檢驗、藥品服務、後勤保障等多個領域。同時啟用了送貨消毒機械人、全自動紫外線消殺燈、智能污水處理系統等，既提高了效率，又節省了人力，更降低了院內交叉感染的風險。同時，小湯山為營造「家」的感覺，外牆有不同的色彩，醫院內牆壁也有充滿正能量的塗鴉。