新冠肺炎：天價機票頻出　代理昧良心牟暴利

新冠肺炎疫情歐美大爆發，而中國則有所緩和，不少在外的留學生、華僑都希望可以回國避難，但由於內地民航局要求進一步縮減國際航班，返國機票亦水漲船高。內媒體周一（30日）報道，投機分子趁機發財，一張美國洛杉磯飛北京的機票，更由3.3萬元（人民幣，下同，約3.6萬港元）炒至10.5萬元（約11.6萬港元），令人望而卻步。

內媒報道，在民航局上周四（26日）公布政策進一步縮減國際航班前，國際航班的機票價格就有所上升。據去哪兒網的數據顯示，3月6日至3月15日美國各地飛中國的機票平均上漲136.8%；歐洲各地飛中國的機票平均上漲173.5%，而民航局布政策後，機票價格進一步上漲。

有業內人士分析指，其實機票價格上漲有迹可循，目前疫情全球爆發，飛機上的冷氣系統是統一的，有關機組人員承受的風險會變大；而飛往中國的航班返航基本都是空的，原因是因為中國出境的旅客非常少，而航空公司的支出變化不大；另一方面，國際航班的機組入境後，需隔離14日，變相增加了航空公司的成本。

但天價機票往往不是出自航空公司，而是出自中外一些譽機票代理之名，行黃牛之實的投機分子。這些機票代理會先用手頭的證件大量搶購飛中國的機票，然後高價銷售給買不到票又要回中國的旅客，然後在修改機票的真實旅客的信息。如一張倫敦飛北京的單程經濟艙機票，成本是8000元（約8892港元），但這些機票代理轉手就可以賣出3萬元（約3.3萬港元）左右，可謂暴利。

另外，機票代理之間也會互相轉手，導致一張1萬元不到的機票，炒出4萬、8萬、甚至10萬元。而這些機票代理為了博取更高的利潤，宣稱公務艙、頭等艙因為人少，所以更加安全。為此，不少業內人士都希望航空公司與相關部門可以出台政策，加強管理，維護行業市場秩序。