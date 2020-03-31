大風刮下廣告牌　女子慘遭擲中重傷

河北廊坊霸州市的女子燦燦（化名），本月中在街上被廣告牌擲中倒地，當場昏迷。她入院後被診斷為顱骨骨折並硬膜水腫、腦疝，需即時進行開顱手術，目前仍留院治療。家屬周一（30日）表示，治療費用是借錢墊付，未知術後有無後遺症，且半年後需接受第二次開顱手術，現時未知住院費用應由誰承擔。

事發於本月18日晚上，燦燦當晚7時許與家人結伴出門辦事，行經溫泉路附近時，原本掛在燈柱上的廣告牌被大風刮下，擲中事主額頭，她當場仰面倒地昏迷。家屬指，當下立即將傷者送往醫院搶救，醫生告知他們要作最壞打算；燦燦於21日轉至神經外科監護室繼續治療。

霸州市城市管理綜合行政執法局職員指，事發當晚當地遭遇罕見大風天氣，肇事廣告牌長1.8米、闊60厘米，懸掛在兩米高的位置。當局已協助家屬聯繫廣告公司，又指每年都會排查或拆除存在安全隱患的廣告牌，事發當日亦對部分較大的廣告牌採取安全措施，未料屬低風險的肇事廣告牌出事。廣告公司負責人劉先生表示，得悉廣告牌傷人後，已立即與傷者家屬取得聯繫，若確定是廣告牌擲傷人，公司不會逃避責任。