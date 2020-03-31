新冠肺炎：2康復者不滿覆診要排隊　圍毆醫生遭行拘

新冠肺炎疫情持續，湖北漢川市兩名康復出院的患者上周五（27日）返回醫院覆查，但由於排隊問題與黃騰醫生發生糾紛，於是聯手毆打黃騰，事件被網民上傳至網絡，引起討論。警方事後介入調查事件，將涉嫌圍毆醫生的68歲李姓男子和49歲陳男子拘捕，並處以行政拘留10日的處罰。

網傳文件指，事發於當日下午2時，李、陳兩人前往漢川市人民醫院進行CT檢查，但由於等候時間過長，兩人在CT室外不斷踢門吵鬧，在門打開時，李、陳2人衝進毆打黃騰醫生。陳男先扯掉黃醫生的口罩，撕爛其防護衣，打掉其眼鏡，將其推到在地；而李男在陳男與黃騰撕扯過程中，用茶杯在黃騰頭上重擊一下。

文件又指自新冠肺炎疫情爆發以來，CT檢查工作量由平時最多200人，激增為平均每日400人次，醫護人員不分晝夜，採取雙夜班工作，但依然無法克服等候時間偏長的問題。此事對當事人的身心造成極大傷害，也對同科室的一線醫務人員造成極大的負面影響。市人民醫院宣傳科工作人員事後向內媒證實事件，表示醫院已將事件上報市級部門，公安機關也經已介入。