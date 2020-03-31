礦砂洩漏污染253萬立方米河水　至今未完成堵塞

黑龍江省伊春鹿鳴礦業有限公司的尾礦庫上周六（29日）發生尾礦砂洩漏事件，受污染河水約253萬立方米，多市食水水源受污染需停水。由於冰面坍塌將洩漏點掩埋，增加處置工作難度，有關部門至今未完成堵塞。

伊春市人民政府周一（30日）晚舉行的記者會上表示，當地已成立應急搶險指揮部，並制定「堵水源、截水頭」的處置方案，一方面對發生洩漏的4號溢流井進行封堵，同時洩水源頭前置10道攔截壩，減低尾礦漿水下洩速度和濃度，並投放絮凝劑、活性炭對污染物進行吸附和沉澱，防止向下游遷移。

事發當中下午開始，市指揮部調動數十台挖掘設備和鏟車，出動720人次日夜施工打通道路，將5000個沙袋和400噸水泥運到洩漏點附近。周一凌晨工作人員完成了720平方米的封堵面積後，再進行洩漏點周邊清淤工作。同日上午7時基本定位到洩漏點，並開始清冰工作。到下午2時，完成洩漏點周邊清理，按照計劃向洩漏點內投放填充材料。

事發後，污水流經約3公里後並進入依吉密河。由於該河為鐵力市水源地，當地已於周日（29日）21時30分停止取水，目前使用原第二水源和備用水源供水（均為地下水源）。另一受影響的綏化市目前亦繼續使用原第二水源（地下水源）供水。此外，國家和省已派出生態環境專家對伊春鹿鳴礦業尾礦庫下游、依吉密河水源地及污染源頭尾礦庫指導開展水質監測。

有報道指，早在2018年7月國家應急部督查組對涉事的鹿鳴礦業進行安全檢查時，已提出該公司尾礦庫存在洪水漫壩導致潰壩的危險，要求立即泄洪。另該公司同年多次因安全生產問題，共被行政處罰近31萬元人民幣（約34.5萬港元）。