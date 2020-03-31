新冠肺炎：疫情影響民眾少出街　奢侈品市場現新網購平台

新冠肺炎疫情持續蔓延，影響內地和國際經濟市場，令奢侈品銷售面臨更大的挑戰。民眾減少出街，奢侈品市場衍生新的網購平台，其中包括跨境奢侈品電商平台「萬里目」，該平台以現金補貼、保證質量和會員制度等方式推廣奢侈品，為行業帶來新變量。

據上海交通大學行業研究院統計，在武漢、深圳、廣州、上海、北京五大中心城市，在農曆新年期間的購物中心和奢侈品旗艦店人流與去年相比，減少約80%，對該行業打擊嚴重。「萬里目」主打出售外國奢侈品品牌，搭建海外供應鍊和海外倉庫，與歐洲等十幾個國家合作供貨。公司亦與中檢集團簽訂戰略合作協議，對所有貨品進行質檢，保證正貨。

該平台以「百億補貼」吸引新用戶，惟該方法可能會損害品牌方，令消費者對該奢侈品品牌產生廉價的形象，甚至令用戶對貨品產生「真假」懷疑。該平台其實用現金補貼的方法，為買家支付優惠的差價購買奢侈品，避免上述問題發生。

另外，該平台推出會員制，通過付費購買會員資格，獲得更多優惠，又可拉攏他們反覆購買。包括買家做黑卡會員，可獲得200元人民幣（約223港元）代金券和享受98折優惠。

據歐洲投資銀行上月預測數據顯示，隨疫情擴散，全球奢侈品銷售額將在第一季度平均下降8%，其中中國市場將大跌40%。有業內人士分析，去年全球奢侈品銷售額達3100億美元（約2.4萬億港元），中國消費者佔35%銷售額。

有研究組織早前發布年度報告預測，網購奢侈品將佔整個市場的12%，5年後將升至18%，網購市場將成為中美之後，全球第三大奢侈品市場。