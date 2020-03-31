新冠肺炎：疫情打擊原料供應　全台百款藥物缺貨

新冠肺炎疫情蔓延全球，令國際原料藥出現斷鏈危機。台灣近日傳出抗生素、止痛藥及部分慢性病用藥缺貨。台灣的食藥署科長張連成近日表示，3月至今已接獲過百款藥品缺藥的通報，大部分是因原料藥缺貨，亦有部分是供應商因素。

食藥署藥品供應資訊平台提供的藥品短缺一覽，以往每月僅出現1至2款藥物的缺貨通報。但新冠肺炎疫情期間，各地藥房通報的數量一直上升，單是3月食藥署便接獲過百款藥的缺貨通報，包括肺炎鏈球菌自費疫苗、治痛錠、癲癇、利尿劑、降血壓藥、甲狀腺用藥、強心劑等常見藥物。

不過張連成強調，接獲通報不代表真正缺藥，該署會逐一評估確認，才會在藥品供應資訊平台上發布。張連成提到，除了含用到Propylthiouracil（PTU）成分的抗甲狀腺藥物，表明是大陸原料廠受到復工延遲而缺藥，其他都與疫情無直接相關。不過，心衰竭末期唯一治療藥物「隆我心錠」，供應鏈也從2月起斷鏈，將缺貨到11月，由於台灣無同成分、同劑型藥品，先前已緊急安排專案輸入，確保病患權益不受損。

據了解，大陸是藥物原料生產大國，新冠肺炎疫情爆發後，大陸多處藥廠停工，其後疫情擴散至歐美各地，令全球藥品供應鏈遭受嚴重打擊。除原料問題外，也有藥劑師懷疑有部分業者大量囤貨。對此，食藥署強調，會不定時進行稽查，以遏止大量囤積藥物。