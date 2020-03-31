捲分案不公爭議　台最高法院院長提早退休

台灣的最高法院去年爆出分案不公問題，導致司法院與監察院介入調查，監察院的報告直斥最高法院院長鄭玉山事發後「文過飾非」，又請司法院督促改善並對鄭玉山進行職務監督。司法院周二（3月31日）發新聞稿稱，鄭玉山向總統請辭獲准，並由最高法院庭長吳燦接任，任命周三（4月1日）生效。

這次分案風波始於台灣高等法院法官楊絮雲2017年調至最高法院任職，楊原負責特殊商事專庭，調任後卻分配處理專業複雜的案件，例如水污染案。此外，由該年至2018年3月，楊分到的複雜案件高達20宗，另外6名法官卻合共才分到15宗。楊後來以家庭理由申請調回高院，去年8月她與丈夫、高院庭長周盈文指控高法院分案不公。

當時鄭玉山表示，他未能及時察覺缺失，做得不夠好，又稱最高法院已改進分案電腦程式，讓分案公開透明，至於因制度缺失造成的結果，他願意完全承擔。

據了解，鄭玉山原本4年後才屆齡退休，但因司法院或應監察院破天荒要求對最高法院院長進行職務監督，為了不令司法院長許宗力為難，因而萌生提前退休之意。至於接替鄭玉山的吳燦，以往裁判工作獲法律界肯定，而他的任命，也創下最高法院庭長直升院長的首例。