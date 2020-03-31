縱火釀9死毫無悔意　緬甸華僑第三度被判死刑

曾多次縱火被逮的緬甸華僑李國輝，2017年11月在新北市出租公寓縱火致9人死亡。他在案件一、二審均被判死刑後，去年最高法院將案發回更一審，高等法院合議庭法官周二（31日）維持原判。判決指，李國輝縱火奪走9條人命，手段兇狠，依殺人罪判處死刑、褫奪公權終身。

52歲的李男在2017年11月初，自稱屢遭蘇姓男子等人在facebook群組「緬甸華僑團體」嘲諷挑釁，又認為同鄉陳姓男室友等人，常故意發出噪音騷擾他，於是購買汽油在租屋處縱火，造成各人葬身火海。李國輝在偵審期間被送往台大醫院鑑定，確認他有辨識能力，檢察官對他求處死刑。

李國輝一、二審被判死刑後，多次出庭均面露出不乎，曾揚言：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」更一審期間，李國輝又推說「聽不懂中文」，指控檢警調查的所有筆錄，並無翻譯協助，證詞不符合正當程序，要求法院重新調查。受害者家屬控訴他犯案手段殘忍，應判死刑。

高院更一審法官認為，李國輝縱火後變裝企圖逃避追緝，比一般人更為深慮，審理期間未對死者家屬道歉，犯罪手法殘酷、泯滅天良，因而判死刑。