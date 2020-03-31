新冠肺炎：台新增16確診　擬推社交距離措施

台灣流行疫情指揮中心周二（31日）表示，當地過去一日共新增16宗新冠肺炎確診病例，共中14宗為境外輸入，2宗本地個案。目前台灣累計322人確診、5人死亡。台衞福部長陳時中稱，明日將宣布社交距離指引，原則是室外保持1米距離，室內則1.5米，但無交代違者會否被罰。

疫情指揮中心表示，新增確診的本地個案分別為70多歲及20多歲男性，兩人近期均無外遊史；前者曾與早前從土耳其返台後確診患者聚餐，本月25日因胸悶、肌肉痠痛等症狀到診所就醫，其後因發燒轉送醫院，經診斷有肺炎接受採樣檢測後確診。至於另一新確診患者則為學生，經調查發病前主要活動場所為學校及宿舍，初步掌握接觸者共13人，暫未知感染原因。

針對社交距離的新指引，陳時中表示，市民如遇特殊情況無法保持社交距離要求，應佩戴口罩。雖然計劃會對違反規定者開罰，但不會立即開罰，而是訂出指引後先教育勸導，盼市民養成習慣。至於清明假期將至，市民或舉家聚餐，陳時中指出，餐廳若不能維持桌與桌之間相隔1.5米，便要加間隔屏。

至於周一（30日）晚乘專案航班從湖北返台的214人，已送至檢疫所進行14天集中隔離觀察，並接受病毒檢驗。至於早前首批乘專案航班返台的153人，經病毒檢驗均無感染，目前仍於檢疫所密切追蹤健康狀形。