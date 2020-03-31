新冠肺炎：經香港返深圳　留英華學生確診

廣東省衞健委周二（31日）通報稱，截至當日凌晨，省內共新增6宗境外輸入確診病例，包括入境廣州4宗、深圳、佛山各1宗，全省累計1490宗確診、8人死亡。深圳患者為一名21歲女子，早前從英國留學返回，抵達香港國際機場後，轉往深圳灣口岸過關返回深圳。她入境深圳後被送院治療，隨後被檢測確診。

深圳市衞健委同日通報稱，該名女子曾到美國遊玩後返回英國，自本月11日開始，出現咳嗽、流鼻涕等症狀，但無入院治療。她於本月15日從英國倫敦乘搭CX254航班飛抵香港，翌日經深圳灣口岸過關返回深圳，入境時申報有咳嗽症狀。

防疫人員於本月17日將她送院隔離治療，初次檢測結果顯示未有感染病毒，返回集中隔離點隔離觀察。直到周日（29日），她再次進行核酸檢測為疑似病例，周一（30日）才被確診。患者目前在深圳市第三人民醫院隔離治療，初步研判，她在內地沒有密切接觸者。

省衞健委通報稱，新增患者均從英國、美國返回中國，目前仍有129名患者留院治療，其中重症患者2人，危重症患者4人。新增患者具體情況已由相關市衞健委向公眾通報。