台大法官辯論通姦非刑事化　歷來第二次

台灣近年陸續有法官因審理通姦案，認為適用的法律有違憲疑慮，因此裁定停審並向大法官會議聲請釋憲。憲法法庭周二（31日）開庭辯論，這是台灣就通姦非刑事化第二次挑戰大法官。

台灣首次就通姦罪釋憲案是於20年前，當時任法官的葉啟洲在聲請釋憲理由指出，如果婚姻外的性行為已使一方懷孕誕下非婚生子女，法律是否應該起訴該子女，其生命的誕生是出於一個犯罪行為、通姦罪，認為有違憲的疑慮。

其後大法官會議一致認為，通姦罪是立法者就婚姻、家庭制度的維護與性行為自由間所為價值判斷，未逾越立法形成自由的空間，宣告合憲。

司法改革會議3年前再次討論通姦罪，分組會議通過非刑事化決議，建議廢止通姦罪。如果無法立即廢止，應刪除刑事起訴規定，以免造成通姦撤告只讓配偶受惠，通姦者仍須受刑罰。

這次共18名法官聲請釋憲，大法官受理後，周二上午9時召開憲法法庭辯論，除聲請法官出庭，還有法務部、司法院刑事廳代表，以及鑑定人和學者等出庭表達意見。辯論結束後，大法官將擇期對《刑法》通姦罪及《刑事訴訟法》「單獨懲罰外遇對象」的條款，作出違憲與否的解釋案。