首宗A股虛假申報案宣判　3被告獲刑3年半至1年不等

被指以滬港通操控股票，而曾被中證監罰款12億元（人民幣，下同，約13.1億港元）的「超級牛散唐家班」（股市超級散戶王）一案，周一（30日）於上海市第一中級法院以網上直播宣判。主犯唐漢博與另2名唐姓被告操縱證券市場罪成，其中唐漢博被判囚3年半，罰款2450萬元（約2680萬港元），餘下二人分別被判囚1年8個月及緩刑一年。

此案為全國首宗涉虛假申報的操縱證券市場犯罪案，案情指，唐漢博等人為了影響股票交易價格與交易量，在2012年5月至2013年1月期間，以不成交為目的，多次對華資實業、京投銀泰、銀基發展等股票大額申報、撤單，並在多個交易日的撤回申報量分別達當日股票總申報量五成以上，撤回申報的金額超過1000萬元（約1094萬港元）。

同時，唐漢博與其中一被告控制帳戶組通過實施與虛假申報相反的交易行為，從中獲利2580萬元（約2822萬港元）。至於餘下一名被告在明知唐漢博操縱證券市場行為下，仍接受其安排多次從事涉案股票交易。

法院審理認為，眾被告均已構成操縱證券市場罪，其中唐漢博起主要作用，唐某乙、唐某丙起次要、輔助作用，綜合考慮自首、立功、退繳違法所得等情節後，遂作出上述判決。

據了解，唐漢博是70後，任職金融業多年，他除了自己大肆操縱市場外，其「唐家班」更包括大量親友，如胞弟、表叔、校友等。2017年3月，他被指透過滬港通，操控小商品城股票，當局隨後揭發他與同黨操縱同花順、傑賽科技、廣發証券、新希望、博雲新材等多隻股票。