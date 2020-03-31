新冠肺炎：1541無症狀患者接受觀察　衞健委將每日公布情況

國務院新聞辦周二（3月31日）下午在湖北武漢舉行新聞發布會，介紹中央指導組指揮新冠肺炎疫情防控和醫療救治工作進展。國家衞健委疾控局局長常繼樂透露，當局將自周三（4月1日）起，每日疫情通報時，公布無症狀感染者的報告、轉歸和管理情況，以回應社會關注。

國家衞健委透露，截至周一（3月30日），全國接受醫學觀察的無症狀感染者有1541宗。會上指，無症狀感染者主要是通過主動檢測發現，以4個途徑為主，包括密切接觸者的醫學觀察、聚集性疫情的調查、傳染源的追蹤，以及對部分有境內外病例持續傳播地區的旅遊史或者居住史的人員進行檢測。

同時，無症狀感染者原則上集中隔離滿14天、經兩次連續間隔24小時的檢測證實無病毒後才可解除隔離，否則要繼續集中隔離醫學觀察；期間倘出現臨床症狀，要及時轉為確診病例，並轉送到定點醫院治療。

常繼樂表示，各級各類醫療衞生機構如發現無症狀感染者，要在兩小時內進行網絡直報，縣、區級疾控中心接到報告後，要在24小時內完成調查，並及時登記密切接觸者，將調查報告及時上報。