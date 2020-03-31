新冠肺炎：美官員稱中國隱瞞疫情　華外交部批「信口雌黃」

新冠肺炎疫情全球肆虐，中美就疫情防控展開罵戰。針對有美國官員稱中國隱瞞疫情，令世界耽誤了6周時間預防疫情。中國外交部發言人華春瑩周二（31日）回應，相關言論是「信口雌黃，不值一駁」。

美國白宮國家貿易和製造業政策辦公室主任納瓦羅近期稱，中國去年12月中旬已出現新冠肺炎人傳人疫情，但中方隱瞞疫情未及時通報。華春瑩表示，疫情發生以來，中方始終本着公開、透明、負責任的態度，及時向世界衞生組織（WHO）以及國際社會通報疫情信息，包括第一時間分享病毒基因序列。中方還積極回應各方關切，開展國際合作，並向一些國家提供幫助。中國人民作出的巨大犧牲為全球抗疫贏得了寶貴時間。

她指出，中方自今年1月初就開始向世衞和包括美國在內的各國定期通報疫情信息，何來耽誤6周之說？她批評納瓦羅是轉嫁責任，破壞中美抗疫合作，破壞全球抗疫合作，「任何有是非觀念、有正義感的人都不會上他的當」。

她又奉勸納瓦羅多了解一下中美元首上周五（27日）通電話的精神，停止詆毀中國、破壞中美關係的言行，多做有利於中美兩國人民利益的事情，而不是反其道而行。