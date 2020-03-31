新冠肺炎：新修訂野生動物保護條例通過　5月起實施

新冠肺炎疫情令野生動物保護議題備受關注。廣東省十三屆人大常委會第十九次會議周二（3月31日）審議表決，通過新修訂的《廣東省野生動物保護管理條例》，將於5月1日起實施。報道指，這是該省「史上最嚴」的全面禁食野生動物制度，當中加大了處罰力度，明確禁止獵捕、交易、食用野生動物的範圍。同日，深圳市六屆人大常委會第四十次會議召開第二次全體會議，《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》獲表決通過。

原有條例曾對三大類，即國家重點保護、廣東省重點保護、「三有」保護（有重要生態、科學、社會價值）的野生動物保護作出規定，而新修訂的條例對此擴大，將其他陸生野生動物亦納入野生動物保護管理範圍。同時新修訂條例加大處罰力度，明確規定食用屬國家重點保護野生動物及其製品者，處以野生動物及其製品價值兩倍以上20倍以下罰款；非國家重點保護野生動物或者其他陸生野生動物則處野生動物價值1倍以上5倍以下的罰款；對組織食用者從重處罰。

為保護野生動物及其重要棲息地，新例還明確省人民政府依法劃定自然保護區域，其中對不具備劃定自然保護區域條件的地方採取劃定禁獵（漁）區、規定禁獵（漁）期等形式予以保護，另要明確將國家野生動物重要棲息地、飲用水水源地保護區、郊野公園及其他野生動物重要棲息地或生態廊道列為禁獵區。