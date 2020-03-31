新冠肺炎：蝙蝠身上發現病毒抑制劑　有助對抗突發病毒

針對新冠病毒的研究又有新進展。內地最新研究指出，通過對蝙蝠細胞的兩萬多個基因進行系統全面的篩查，確定了數十個病毒複製所依賴的關鍵蝙蝠基因，並發現了一個共同的新的宿主基因MTHFD1，而MTHFD1的抑制劑Carolacton，可有效抑制新冠狀病毒複製。研究認為，有關發現為人類對抗突發病毒流行打下基礎。

中國疾控中心、中科院動物研究所、清華大學結構生物學高精尖創新中心、美國杜克大學等團隊，周二（31日）聯合發表論文，論文未經同行評審。

研究團隊發現，RNA病毒包括腮腺炎病毒、馬六甲病毒、寨卡病毒等都對MTHFD1的缺失非常敏感，而MTHFD1的抑製劑carolacton對於上述病毒的複制有非常強的抑製作用。這個現象在蝙蝠和人類細胞都很顯著。Carolacton是一種天然產物，被作為抗生素候選分子用於抑制細菌的菌膜生成。

通過與中國疾控中心合作，研究團隊發現carolacton也能有效的抑制新冠病毒在人體細胞中的複制，而且抗病毒有效濃度遠遠低於細胞毒性濃度，展示出了良好的成藥性。

蝙蝠的基因篩查導致了MTHFD1這個全新的抗病毒藥物靶點及carolacton這個抗病毒小分子的發現。結果提示，外界可以從研究蝙蝠的病毒感染機制中學習到如何應對病毒感染，這不僅能推動治療新冠病毒的藥物研發，同時更為人類未來抗擊突發病毒流行打下基礎。