新冠肺炎：援湖北醫療隊撤離　即日起每日公布無症狀感染者

全球新冠肺炎疫情大爆發，惟內地的疫情已經被有效控制，原本馳援湖北的各省醫療隊終於可以回家與家人團聚。據國家衞健委通報，截至周三（1日）凌晨，內地累計確診病例81526宗、3305人死亡。同時，國家衞健委要求各地，如果發現無症狀感染者均需上報，而衞健委亦會每日公布有關數據，截至周一（3月30日），內地的無症狀感染者共1541人。

國家衞健委指出，指湖北疫情已經得到控制，全省累計治愈患者6.3萬多例，治愈率超93%；截至周一武漢有62醫院恢復正常醫療服務，占武漢市二級以上醫院的4成，另外有60間醫院已恢復了門診，53間醫院開放急診服務。而除武漢市以外，全省的所有低風險市、縣，已經全部恢復了正常醫療服務。

基於湖北疫情已經緩和，多支援鄂醫療隊周二（3月31日）撤離湖北，其中北京首都機場以民航界最高禮遇「過水門」的方式，迎接醫療隊凱旋；福建援鄂醫療452名隊員同日抵達福州長樂機場，醫護人員落機後，直接上了旅遊巴前往集中隔離點，途中受工作人員熱烈歡迎，福建省1393名援鄂醫療隊員全部平安歸來。

另外，中國教育部宣布，全國高考因疫情順延30日，至7月7日開始舉行考試。外交部發言人華春瑩周二在記者會上，指關注中國身在海外的留學生的現狀，表示會視乎情況考慮為海外留學生開通臨時包機，助他們返國。