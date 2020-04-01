西昌山火復燃　19烈士遺體已送至殯儀館

四川涼山彝族自治州西昌市4日前發生森林大火，至今火勢仍然未受控制。截至周二（31日）下午4時，火場過火面積已經超過1000公頃，毀壞面積超過80公頃；造成18名消防員和1名滅火隊導游死亡，3名消防員重傷。西昌市政府同日下午召開記者會，表示目前19名死者遺體已運抵西昌市殯儀館。截至當日下午6時間，瀘山正面已無明火，但由於氣溫持續升高，風力增加，多個煙點已產生復燃。

市委書記李俊在記者會上公布有關這場山火的細節，指森林火災的火點初步判定為大營農場柳樹樁附近，然後因風向多變，火情擴散迅速，並伴多處飛火，造成這場火災呈多處多線速燃；而火災正向常住人口達70多萬的西昌市蔓延，而已經燒至國家級風景名勝區瀘山；森林大火發生後，火場周邊三個鄉鎮已緊急疏散1200人，截至記者召開時，總共疏散了18152人。

李俊指，犧牲的19名滅火人員來自寧南縣寧遠鎮專業撲火隊，滅火隊共計21人周一（30日）晚8時間出發前往西昌瀘山火場，但在周二凌晨1時間左右，風向突變致現場18名消防員和1名嚮導犧牲，3名消防員重傷，目前生命體徵穩定。至於19死者相關單位已啟動烈士申報程序。

內媒採訪到犧牲者消防員劉勇的女朋友小末（化名），她形容劉勇是一個很好的人，「曾以為我們能步入婚姻」。小末表示，自己購買了重慶飛西昌的機票「無論如何都想見男友最後一面」。她回憶指，劉勇曾在周一下午給自己發短訊，指西昌發生嚴重火災，要前往支援「他當時還說讓我不要太想他」，結果從此天人兩隔。

截至周二晚上10時，省涼山彝族奴隸社會博物館工作人員表示，由於山火復燃，並且逼近博物館，目前已經開始轉運博物館中的文物；另外，由於瀘山山頂火勢復燃，半山腰的光福寺也需緊急撤離，武警也出動幫助轉移寺內貴重物資。