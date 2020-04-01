新冠肺炎：釋囚打死老翁案　多部門核查減刑情況

郭男（左）曾因故意殺人被判囚終身。

北京郭姓男子日前因戴口罩問題，在超市打死一名老翁，事後郭男被揭是釋囚，曾因故意殺人被判囚終身，卻多次獲減刑於去年獲釋，事件引發「翻版孫小果」的爭議。北京市委政法委副書記崔楊周二（3月31日）表示，北京市委政法委已組織多個部門全面核查郭男多次獲減刑的情況。

崔楊在北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，案件發生後，北京市委高度重視，並由市委政法委直接督辦，推動辦案單位依法從嚴從快辦理。目前，郭男因涉嫌故意傷害罪已被北京市人民檢察院第二分院批准逮捕，案件正在進一步偵查中。

針對郭男的犯罪前科及服刑期間多次獲減刑，市委政法委已組織市高級法院、市檢察院、市司法局、市監獄管理局等政法單位，開展相關核查工作，待相關事實查清後將及時向社會公布。

據檢方通報稱，郭男於3月14日下午在北京市東城區超市內排隊時因除下口罩，遭72歲的段姓老翁提醒，郭男不滿並將段翁摔倒在地上，再徒手打段翁的頭頸部致其腦部受傷，數日後不治。

事後郭男被揭在16年前殺害當時的段姓女友後主動自首，郭男父母又向段女家屬賠償40萬元人民幣（約44.5萬港元），以此懇請法院從輕處罰。最終郭男被判無期徒刑，後來經9次減刑，於去年7月出獄。