新冠肺炎：大學生謊賣口罩騙逾2萬人民幣　判囚10個月

新冠肺炎疫情尚未解決之際，再有人因透過口罩謀利而受法律制裁。廣東省湛江市霞山區人民法院周一（3月30日）透過網絡開庭審理，並當庭宣判一宗網上謊賣口罩詐騙案，在讀大學的19歲學生洪某詐騙罪成，被判10個月有期徒刑，並處罰金1萬元（人民幣，下同，約1.13萬港元）。

法院經審理查明，今年1月底，在某技工學校就讀大一的洪某見疫情嚴峻，市面口罩短缺，遂計劃以有口罩出售為藉口，詐騙他人錢財。其先在網上搜索並準備好相關類型口罩的照片、營業執照照片等，再用QQ在多個群組上發布出售口罩信息，其中醫用口罩價格為120元（約133港元）50個，普通口罩為110元（約122港元）50個，N90口罩為20元（約22港元）1個等。洪某以此騙取他人錢財逾2.08萬元（約2.3萬港元）。

法院認為，被告無視法律，在疫情期間透過網絡謊稱其有口罩出售，並隱瞞並無能力向被害人提供所購買口罩的事實，多次通過QQ 、微信騙取他人錢財，數額較大，已構成詐騙罪。惟考量洪如實供述自己的罪行，加上其在家屬幫助下已向被害人全額退贓，並取得部分被害人諒解，可酌情從輕處罰，遂作上述判決。