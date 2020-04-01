新冠肺炎：研究指復發患者較年輕　檢測試劑需改善

內地新冠肺炎疫情趨緩，但時有患者出院後復發的情況。由國內外合作的最新臨床研究顯示，復發的患者相比沒有復發患者年紀較小，初次發病病情較輕、康復較快。研究又顯示，患者或許帶有新冠病毒，但與其密切接觸者中卻無人感染。研究論文近日刊於醫學預印本網站medRxiv上，論文通訊作者為深圳市第三人民醫院院長劉磊，和該院研究所所長張政。

這項由深圳市第三人民醫院、國家感染性疾病臨床醫學研究中心、清華大學、麻省理工學院、南方科技大學等單位合作進行的研究，選取了從今年1月23日至2月25日陸續出院的262名復發和非復發患者，根據住院期間的病重程度分組，分析復發患者再次入院時的臨床特徵。研究人員發現其中38名復發患者的特點是年齡小，以14歲以下的青少年比例較高，病情輕度和中度。而住院期間症狀嚴重的患者，反而沒有出現復發。

與非復發患者相比，復發患者在住院期間表現出更少的症狀，更持久的CT成像緩解，但血漿抗體水平表現與非復發患者相似。重新入院後，復發患者沒有表現出明顯的臨床症狀或疾病進展，CT影像及炎症性細胞因子水平也正常。復發患者的所有21名密切接觸者核酸檢測均無感染，也未報告可疑的臨床症狀。

研究團隊隨後對24個市售試劑檢測到沒確診的樣本（來自其中15名復發患者），重新使用超靈敏的方法檢測，結果發現18個樣本受感染。研究人員認為，這表明當前的康復者中，可能存在病毒攜帶者。同時為有效監測復發患者，需要更靈敏的核糖核酸檢測方法。