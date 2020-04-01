曾三判死緩　16年前落毒殺人案被告獲改判無罪

河南男子吳春紅16年前被指投毒害死同村一名小童。案件首三次審理，吳男均被判死緩，經多次發回重審後改判無期徒刑。惟吳男服刑期間堅決不認罪，也不接受減刑，再上訴後，最高人民法院認為吳男殺人證據不足，指令河南省高級人民法院再審。案件周三（1日）宣判，吳男改判無罪獲釋。

報道指，2004年11月15日，河南民權縣周崗村兩名小童誤服老鼠藥1死1傷，兇手鎖定為同村男子吳春紅，行兇原因被指為瑣事投毒報復。案件於2005年6月至2007年10月期間，於商丘市中級人民法院三次審理，均以故意殺人罪判吳春紅死緩。河南高院則三次以「事實不清」為由，將案發回重審。

2008年10月，商丘中院改判吳春紅無期徒刑，河南高院翌年7月維持判決。惟前年9月，最高人民法院認定吳春紅犯故意殺人罪的證據不確實、不充分，指令河南高院再審。

吳男的代表律師李長青日前接受內媒訪問時稱，再審期間，控辯雙方達成多項共識，主要聚焦於該案的諸多疑點，例如行兇動機說法多變、沒直接證據證明吳男投毒、案發現場未提取到任何與吳男相關的證據等。李長青表示，吳男曾稱在刑訊期間被逼供才認罪，因此自入獄以來一直就案件裁決提出上訴。

宣判前一日，吳男的女兒表示心情激動，又指已買好新被等日用品，準備迎接父親無罪回家。她表示父親近幾年健康不好，待其出獄後打算帶到醫院檢查身體，她和家人會多些陪他。