新冠肺炎：台今起乘車需量體溫戴口罩 多數人配合

台灣民眾周三（4月1日）起乘坐公共交通工具，需測量體溫和佩戴口罩。據台鐵局表示，措施實行首日，各車站運作還算正常，大部分乘客均戴上口罩，只有一人不配合，其後獲其他乘客送上口罩。

台交通部長林佳龍周二（3月31日）晚上宣布新措施時指出，民眾乘坐公共交通工具若兩次量體溫皆超過37.5°C，將禁止乘車。除台鐵和高鐵外，高速公路服務區、客運轉運站內民眾也需遵從量體溫、戴口罩的措施。

新措施實施首日，台鐵局運務處長張錦松稱，各車站嚴陣以待，希望不耽誤乘客時間，除派工作人員在場替乘客量體溫，也招募了100多名「防疫天使」協助，還有義工、退休人員協會派人幫忙。台鐵局表示，上午上班時段各車站運作尚算順利，雖然有部分乘客投訴新措施耽誤行程，但近9成乘客都配合。有未戴口罩的乘客，在台鐵局人員引導下前往買口罩。

據報由於台北捷運、市內巴士等管理權責任屬於地方政府管轄，台北捷運回應新措施推出時指出：「交通部尚未強制北捷需要（乘客）量體溫才能入站，因此仍維持在重點站使用紅外線熱顯像儀，婉拒載運體溫達38度（°C）者。」至於台北乘坐巴士方面，仍待地方政府公告。

另台灣周三宣布，隨着當地疫情受控，台灣會積極加強與各國防疫合作，將提供口罩、技術、藥物協助，並捐出1000萬個口罩給疫情嚴重國家的醫療人員。