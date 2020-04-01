新冠肺炎：台紓困方案加碼　達1.05萬億新台幣

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟民生，台灣當局周三（1日）宣布，將提出第二階段紓困振興方案，擬追加1500億元（新台幣，下同，約393億港元）預算，紓困總規模加碼至1.05萬億元（約2750億港元）。

台灣的蔡英文總統上午在總統府發表講話，台外交部長吳釗燮、行政院長蘇貞昌、衞福部長陳時中、經濟部長沈榮津亦有到場。她表示，第一階段紓困是因應到現在為止的疫情，鑑於疫情擴散到全球，當局時刻關注企業跟民眾的生活情況，並持續評估政府在哪些方面能提供協助，達到雨露均沾。

她指出，政府在第一階段紓困方案有600億元（約157億港元）特別預算，還有400億元（約105億港元）的既有預算支援，另有就業安定基金向勞工提供一定協助，也有不同基金的協助共1000億元（約262億港元）規模。此外還提供3500億元（約918億港元）貸款協助，甚至對一般人的貸款利息或本金償還，給予延期的空間。

蔡英文又稱，下一階段紓困要超前部署，行政院正最後整理，並在最短時間內提出來跟各方報告。她表示，第二階段的特別預算會有1500億元（約393億港元），將交由立法院修改及追加預算。她強調，要「加強加快加碼」紓困和產業轉型，克服疫情帶來的困境。