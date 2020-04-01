新冠肺炎：台企放無薪假創8年新高　住宿餐飲業最多

全球新冠肺炎疫情衝擊各行各業，據台灣勞動部周三（4月1日）統計指出，截至3月底全台共308家企業、7916人放無薪假，不論涉及企業數目和人數均為2012年2月以來新高，當中以住宿及餐飲業有81家企業放無薪假為數最多，其次為支援服務業的63家，以及批發及零售業的61家。

針對放無薪假員工，勞動部提供「充電再出發」訓練計劃，參與人士可獲每小時158元（新台幣，下同，約39港元）津貼，每月最多可獲120小時津貼。勞動部勞動力發展署訓練服務組組長沈文麗表示，近期「充電再出發」訓練計劃增長的速度很快，至今已有32家企業、1525人參與，創下計劃推出10年來參與企業和參訓人數新高。

假如員工未能參加該計劃，從1月15日後因疫情所放的無薪假，可選擇補貼薪金差額5成、最高1.1萬元（約2880港元）的安心就業計劃。勞動力發展署就業服務組組長陳世昌稱，安心就業計劃自3月27日公布實施，目前各地仍在說明階段，申請者不多，各分署會持續推動，鼓勵減班休息工人申請。