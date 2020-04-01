內地乘鐵路新規定　禁車廂進食手機不能開聲

內地周三（1日）實施乘坐軌道交通工具新規定，禁止車上各種不文明行為，包括車內進食、用手機開揚聲器播放聲音等。市民對新規定意見不一。

據交通運輸部印發的《城市軌道交通客運組織與服務管理辦法》，明確禁止影響交通工具秩序的7類行為，包括在車站或車廂內塗鴉或私自張貼、懸掛物品；攜帶動物（導盲犬、軍警犬除外），以及有嚴重異味、刺激性氣味的物品進站乘車；推銷產品或從事營銷活動，乞討、賣藝及表演歌舞，大聲喧嘩、吵鬧，使用電子設備時播放聲音；使用平衡車、電動車（不包括殘疾人士助力車）、單車、滑板、溜冰鞋；在車廂內進食（嬰兒、病人除外）；隨地吐痰、便溺、亂吐香口膠亂掉果皮、紙碎等廢棄物，躺臥或踩踏座位；在車站和列車內滋擾乘客。

對有關規定，大多網民認為早就應設立相關措施，限制市民不文明行為的舉措；但另有市民認為，部分規定有矯枉過之嫌。一名張姓女子接受內地傳媒訪問時，對新規表示質疑，如禁止車內喝飲料，但自攜的水應不受限，加上礦泉水本身沒有氣味，感覺問題並不大。另一名陳姓女受訪者認為，有人要乘10多站甚至20站才能到目的地，「時間很長，不喝水實在受不了」。

內媒記者就此致電北京地鐵工作人員查詢，對方稱目前無明確規定某種飲料或者食物，但建議在車內最好不要進食，「因為地鐵是一個短途旅行」。假如因為身體不適，則可以進食。